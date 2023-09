Doppia seduta, nella giornata di oggi, per l'Empoli di Paolo Zanetti. Al mattino lavoro tattico, mentre nel pomeriggio si sono svolte partitelle a tema a campo ridotto. Previsto per domani il rientro dei nazionali. Nell'allenamento pomeridiano, erano assenti sia Destro che Maldini. Per tutti e due semplice riposo precauzionale, visto che stanno recuperando da un infortunio.

(empolifc.com)