Empoli, Destro: "Sono contento di essere tornato. La sosta ci è servita"

Si è svolta questo pomeriggio allo stadio Carlo Castellani - Computer Gross Arena la conferenza stampa di Mattia Destro, tornato all'Empoli dopo essersi svincolato in estate. Queste le sue parole:

Il tuo ritorno ha generato sorpresa, ma è cambiato molto da quando sei arrivato. Com'è stata la tua estate?

"Un'estate di lavoro, intensa, durante la quale mi sono allenato tantissimo. Ho cercato di presentarmi al top, sono molto contento di essere tornato. Da parte mia c'era tanta voglia".

Zanetti ha usato più moduli, in quali ti trovi meglio?

"In tutti, l'importante è l'atteggiamento. Per noi ogni partita è fondamentale, dobbiamo cercare di imporci e dare il massimo".

Cosa ti ha spinto a tornare?

"La voglia che ho di far bene. Quando sono arrivato l'anno scorso ho visto che era un ambiente ideale, ho tantissima voglia di far vedere le mie qualità".

Vi è servita la sosta?

"Ci è servito tantissimo avere la sosta, abbiamo lavorato tanto e ci è servito per stare insieme. Ci sono giocatori che sono arrivati all'ultimo, è stato importante per fare gruppo".

Cosa è mancato davanti in queste giornate?

"Sinceramente non lo so, ma tutti quanti possiamo fare qualcosa. Il lavoro settimanale e il fatto di capirsi saranno importanti. C'è solo da lavorare e allenarsi".

Cosa dici agli scettici?

"Il giudizio lo dà il campo. Io posso promettere tutto, ma devo rendere la domenica. Quello che posso dire è che ho cercato di migliorare nelle cose inn cui ero carente, ho curato ogni dettaglio e mi sento pronto. Sono a disposizione".

Quali sono gli obiettivi personali?

"I miei obiettivi non sono cambiati. Ora sto bene, la voglia è tantissima, c'è anche questa sorta di riconoscimento perché mi hanno dimostrato affetto. Sono molto legato a questa piazza, la mia famiglia sta bene e anche io".

Avrei più concorrenza nel reparto.

"Più concorrenza c'è più rendi, perché devi cercare di alzare il livello anche nell'allenamento. La concorrenza è molto importante".