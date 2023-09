Accordo Roma-Enel, il club "ufficializza" la partnership: l'azienda già figura sul sito giallorosso tra i Centurion Partners (FOTO)

In attesa del main sponsor, la Roma ha chiuso ulteriori accordi e tra questi vi è anche quello con Enel, che sarà Official Energy Partner dei giallorossi. Le parti hanno definito l'intesa e la società capitolina ha "ufficializzato" la partnership ancor prima della pubblicazione del comunicato. Sul sito della Roma, infatti, Enel già figura tra i Centurion Partners, categoria a cui appartengono anche EFootball Konami e Star Casinò Sport. Il club incasserà in totale circa 4 milioni di euro dalla collaborazione con Enel e il logo dell'azienda comparirà sui led a bordo campo dello Stadio Olimpico, sui maxischermi e sul backdrop utilizzati per le interviste.