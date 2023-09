Dalla Roma all'Inter, l'Enel gioca in A: intese per fornire energia rinnovabile

Enel affianca la Roma, in veste di Official Energy Partner per trasmettere energia alla squadra giallorossa e farle risalire la china della classifica. L'accordo verrà annunciato nei prossimi giorni e l'obiettivo del gruppo, di cui è amministratore delegato Cattaneo, è mettere a disposizione dei tifosi giallorossi servizi e soluzioni all'avanguardia che utilizzano energia generata da fonti rinnovabili. Enel ha stretto accordi analoghi anche con Inter, Torino e Atalanta. Il logo dell'azienda comparirà sui led a bordo campo dello Stadio Olimpico, sui maxischermi e sul backdrop utilizzati per le interviste.

(Il Messaggero)