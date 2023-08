VIDEO - Mourinho: "Pinto mi ha detto che con Azmoun arriverà un altro attaccante"

Spazio al mercato anche nella conferenza stampa alla vigilia di Verona-Roma, seconda giornata di campionato in programma domani sera al Bentegodi. Sollecitato sull'arrivo, non ancora ufficiale di Azmoun e sul possibile innesto di Lukaku, José Mourinho ne ha parlato in conferenza: "Neanche Azmoun è un nostro giocatore ancora, quindi fatico a parlare di lui. È a Roma, non so se sia a Villa Stuart, se ha finito, se ha firmato o non firmato, quindi non lo vedo ancora come un giocatore della Roma. Fatico a parlare di Azmoun, immagina a parlare di Lukaku che è un giocatore del Chelsea. Per non scappare dalla tua domanda, ci sono allenatori e club dove si scelgono i giocatori e i giocatori che arrivano sono la prima scelta. Ci sono tanti club anche in Italia ma praticamente tutti in Inghilterra, dove indichi il nome di un giocatore e si fa quello. Noi siamo in una situazione diversa, quello che mi è stato proposto dal direttore era Azmoun non come il mio attaccante ma come uno dei miei attaccanti. Per essere uno dei miei attaccanti, se la sua condizione è buona, è un giocatore che può aiutarci. Ha fatto benissimo allo Zenit, anche nelle competizioni europee, non è andato bene al Bayer Leverkusen e per questo possiamo prenderlo in prestito. Se avesse fatto bene, sarebbe rimasto lì e non sarebbe venuto da noi. Quando il direttore mi ha proposto Azmoun mi ha detto che ne arriverà un altro, se sarà così sarò felice. Se l'altro sarà un attaccante di qualità, con Belotti, Azmoun e questo terzo attaccante abbiamo buone opzioni. Ma sono tranquillo e aspetto. La partita di domani è più importante del mercato, penso a domani e abbiamo lavorato per questo".