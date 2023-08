Calciomercato Roma, dall'Inghilterra: il Chelsea apre alla partenza di Lukaku in prestito

Il sogno Lukaku per i tifosi giallorossi potrebbe diventare realtà. Il profilo giusto per completare l'attacco giallorosso potrebbe essere quello dell'attaccante belga anche dal punto di vista economico. Secondo quanto riporta David Ornstein, giornalista del quotidiano The Athletic, il Chelsea lascerebbe partire Romelu Lukaku in prestito con obbligo o prestito secco più i costi delle commissioni. Su di lui oltre alla Roma anche la Juventus.

? Chelsea have decided to let Romelu Lukaku exit on temporary basis if no sale agreed. #CFC & 30yo’s reps working all summer for permanent but now open to loan + obligation or straight loan + meaningful fee. Interest from #Juve #ASRoma #SPL @TheAthleticFC https://t.co/sXO6Eb7kOe

— David Ornstein (@David_Ornstein) August 25, 2023