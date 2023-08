VIDEO - Chelsea, rumore improvviso durante la conferenza stampa di Pochettino. Un giornalista scherza: "È Lukaku che cerca di andare a Roma?"

Episodio curioso durante l'ultima conferenza stampa di Mauricio Pochettino, allenatore del Chelsea. Mentre il tecnico stava rispondendo a una domanda, le sue parole sono state interrotte da un rumore improvviso: "Accadono cose strane in questo club. È come se ci fosse qualcuno nell'altra stanza", se la ride il tecnico. "Sembra che stia cercando di uscire disperatamente da lì", ribatte un giornalista. In sottofondo però si sente una battuta da parte di uno dei cronisti presenti in sala stampa: "È Lukaku che cerca di andare a Roma?", riferendosi alla volontà del centravanti belga di lasciare i 'Blues' per trasferirsi in giallorosso. Nessuna risposta da parte di Pochettino.

?️ "Is it Romelu trying to leave for Rome?"

Pochettino's press conference was interrupted by a strange banging sound, with one reporter suggesting that it was Lukaku trying to escape to AS Roma ?? pic.twitter.com/7lDJzUzfTe

— SPORTbible (@sportbible) August 29, 2023