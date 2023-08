Taylor nella bufera: i tifosi di Liverpool e Chelsea gli si scagliano contro

Non finiscono le polemiche attorno ad Antony Taylor. L'arbitro inglese è stato designato come direttore di gara per il big match fra Chelsea e Liverpool, prima giornata della Premier League. I tifosi dei Blues, stanchi dei suoi arbitraggi contro la loro squadra, firmarono una petizione per non essere più diretti da lui. Ebbe problemi con lui anche Klopp, che fu espulso due volte dall'arbitro che ha diretto Roma-Siviglia, la finale di Europa League. I sostenitori delle due squadre hanno iniziato a protestare per non avere Taylor come arbitro nella prima gara di giornata.

(corrieredellosport.it)

