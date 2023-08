Santos, Falcao si dimette da coordinatore sportivo del club: "Voglio difendere l'immagine dell'istituzione" (FOTO)

A meno di un anno di distanza dalla sua nomina, Paulo Roberto Falcao si dimette da coordinatore sportivo del Santos. L'ex campione brasiliano, che ieri si è espresso sulla possibile cessione di Marcos Leonardo, lo ha comunicato sul proprio profilo Instagram: "Per rispetto dei tifosi del Santos Futebol Clube, a causa delle recenti proteste contro le prestazioni della squadra in campo, ho deciso di lasciare in questa data l'incarico di coordinatore sportivo. Il mio sentimento, in primo luogo, è quello di difendere l'immagine dell'istituzione. Per quanto riguarda l'accusa fatta questo venerdì, che i media hanno accolto con sorpresa, affermo che non è avvenuta". Il riferimento è alla denuncia per sospette molestie sessuali fatta da una receptionist dell'apart hotel in cui vive a Santos.