Paulo Roberto Falcao, coordinatore dell'area sportiva del Santos, ha parlato in conferenza stampa dell'affare Marcos Leonardo, che sembrava ad un passo dalla Roma fino a che la trattativa non ha subito una frenata: "Marcos Leonardo è stato cercato dalla Roma che ha parlato con il presidente, io non mi sono messo in gioco, non lo faccio mai. Ho parlato con il presidente e l'offerta della Roma, oltre alle condizioni, era bassa. Non c'è modo di fare l' affare".

(uol.com)