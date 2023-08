In attesa dell'ufficializzazione da parte della Roma, ma nel pomeriggio è stato depositato il contratto come svelato dal sito della Lega di Serie A, Lukaku oggi si è allenato a Trigoria. Una seduta individuale, come immaginabile, con la squadra impegnata a preparare la sfida col Milan in programma venerdì. Ma che ha regalato il primo scatto in campo dell'attaccante con materiale della Roma.