Ufficiale: depositato in Lega il contratto di Lukaku (FOTO)

In attesa del comunicato ufficiale della Roma, la Lega Serie A annuncia sul sito ufficiale il trasferimento in prestito di Romelu Lukaku dal Chelsea alla Roma: il contratto dell'attaccante belga è stato depositato in Lega. Lukaku è sbarcato ieri a Ciampino, tra l'entusiasmo di circa 5mila tifosi ad attenderlo per il primo saluto, poi ha sostenuto le visite mediche mentre oggi ha fatto tappa a Trigoria per la firma sul contratto e per vivere la sua prima giornata da giocatore della Roma.

(legaseriea.it)

