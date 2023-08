AS Roma, Follieri: "Confermo di aver inviato l'offerta d'acquisto". Ma il club smentisce

"Confermo di aver inviato l'offerta d'acquisto". Così l'imprenditore pugliese, Raffaello Follieri, ha detto all'ANSA, confermando la proposta formale d'acquisto che avrebbe presentato questa mattina ai Friedkin per l'acquisizione della Roma. L'offerta fatta recapitare a Trigoria avrebbe come base di partenza la cifra di 840 milioni di euro, lasciando fuori per il momento il progetto stadio di Pietralata.

Ma il condizionale è d'obbligo perché da Trigoria negano che sia arrivata una proposta. "In merito a quanto apparso su alcuni organi di stampa, AS Roma precisa di non avere ricevuto allo stato, neanche per il tramite di NEEP Roma Holding srl, alcuna offerta per l'acquisizione del Club", si legge nella nota dei giallorossi. "Il Gruppo Friedkin comunica, inoltre, di non avere alcuna intenzione di cedere il club - prosegue la nota - Saranno valutate azioni legali nei confronti di chi intende destabilizzare il club e il Gruppo per ottenere visibilità personale".

(ansa)