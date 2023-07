Ritiro Roma: le amichevoli con Braga e Tolosa saranno trasmesse da Dazn

Dopo aver bagnato il debutto con la Boreale, ora la Roma sfiderà il Latina prima di trasferirsi in Portogallo e aprire la seconda parte della preparazione. Dove la squadra di Mourinho sfiderà il Braga il prossimo 26 luglio, con orario ancora da definire, e stavolta, al contrario di quanto accaduto per la prima sfida e per la prossima a Trigoria, il match sarà trasmesso da Dazn.

Sulla piattaforma che detiene i diritti della Serie A andrà in onda anche Roma-Tolosa, programmata per il 6 agosto.

(dazn.com)