LIVE - Ritiro Roma: staff e capitan Pellegrini partiti per lo stadio, il resto della squadra alle 16:30. Autografo per un tifoso presente (FOTO E VIDEO)

DA ALBUFEIRA MDR - Questa mattina intorno alle 9:15 locali la Roma è scesa in campo per il primo allenamento di giornata. A breve inizierà la seconda seduta per gli i ragazzi di José Mourinho, sempre sul campo del'Estadio Municipal di Albufeira. La seduta inizierà alle 17:30.

17:00 (16:00 ora locale) - Il pullman dello staff è partito in direzione stadio, unico giocatore a partire è stato capitan Lorenzo Pellegrini. Un tifoso presente ha approfittato per farsi firmare la maglia portata da Roma. Il resto della squadra partirà alle 16:30 locali, come di consueto un'ora prima della seduta.