Home kit, club al lavoro per rimuovere il watermark sui numeri: errore di un fornitore terzo

Non sarebbe stata una scelta, ma un errore. Secondo quanto riferito da Matteo Cirulli de Il Tempo, la Roma sarebbe al lavoro per rimuovere il watermark di Alamy sui numeri delle nuove magliette, di cui si è tanto parlato nelle ultime ore. L'errore non sarebbe stato né del club, né di Adidas, ma di un fornitore terzo che avrebbe utilizzato la mappa di Falda pescando una foto dall'archivio fotografico.

