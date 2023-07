FOTO - Il nuovo home kit della Roma e il legame con l'incisore Falda: la grafica dei numeri riprende una mappa della Capitale realizzata nel 1676

Il 6 luglio la Roma ha presentato la nuova divisa casalinga che verrà utilizzata nella stagione 2023/24. I tifosi sono letteralmente impazziti per la collaborazione con l'Adidas dopo ben 30 anni di assenza e ad aver rapito l'occhio degli appassionati è stata la grafica che compare all'interno dei numeri di maglia. È presente, infatti, una mappa della città di Roma, ma la scelta dell'immagine non è affatto casuale: l'ispirazione arriva da Giovanni Battista Falda, un incisore italiano noto per aver documentato l'architettura e l'urbanistica della Capitale nella seconda metà del Seicento. In particolare, la Roma ha ripreso una mappa del 1676, che ora è esposta al Rijksmuseum di Amsterdam e appartiene all'archivio del database fotografico Alamy. Secondo quanto riportato dal sito, è stata la Roma a decidere di utilizzare questa cartina e non l'Adidas.

