In attesa dell'uscita negli store e online della maglia da trasferta per la stagione 2023/24, arrivano novità per quanto riguarda la maglia pre-partita targata Adidas. Il sito specializzato ha mostrato su Twitter le prime immagini della maglia, che combina una base rossa con loghi bianchi e un sottile design geometrico. Si nota poi una notevole somiglianza con la maglia dell'Olanda del 1988, sempre sponsorizzata da Adidas.

(footyheadlines.com)

