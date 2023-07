Da domani in vendita la maglia "away" della Roma per la stagione 23-24

IL ROMANISTA (F. PASTORE) - Adidas atto secondo. A venti giorni dalla messa in vendita della maglia “home” per la stagione 2023-24, il colosso tedesco e la Roma lanceranno domani nei rispettivi store (anche virtuali) la “away”. [...] Il colore vero e proprio in realtà sarà ecru, una sorta di avorio, con le tre iconiche strisce dello sponsor tecnico sul braccio in tinta carbon (una sorta di grigio scuro). La trama consiste in un doppio omaggio alla Città Eterna e al Club, con il tessuto a effetto sorpresa che rivela a uno sguardo ravvicinato il mosaico romano intrecciato all’acronimo ASR proprio del vecchio stemma. Le stesse iniziali saranno anche sul retrocollo, mentre sul petto ci sarà la Lupa capitolina (la maglia nera, come la rossa, avrà invece il lupetto di Gratton). Come gli altri kit di gioco, anche questo sarà monocromatico.

Difficilmente la Roma giocherà la sua prima amichevole portoghese contro il Braga con la nuova divisa. [...]

VAI ALLA NEWS ORIGINALE