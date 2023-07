FIGC: 2500 euro di multa a De Roon per lo sfottò social contro la Roma

La FIGC ha deciso di multare Marten De Roon con un'ammenda da 2500 euro in seguito alla foto in cui mostrava il dito medio e il portachiavi della Conference League pubblicata dopo aver battuto la Roma in campionato: "Quando le tue radici sono a Rotterdam e batti la Roma", la didascalia che accompagna lo scatto condiviso sui social.

Ecco la nota ufficiale della FIGC: "Marten DE ROON, all’epoca dei fatti, soggetto appartenente all’Ordinamento federale in quanto tesserato come calciatore per la società ATALANTA BERGAMASCA CALCIO SRL, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver egli in data 24.04.2023, successivamente alla disputa della gara ATALANTA vs ROMA, valevole per la 31^ giornata del campionato di Serie A TIM della corrente stagione sportiva e terminata con il punteggio di 3-1, e al fine di celebrare la vittoria della squadra nerazzurra postato sui propri personali profili social un messaggio in lingua inglese dal contenuto denigratorio, provocatorio, ingiurioso e offensivo nei confronti della società A.S. ROMA SRL;

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Marten DE ROON;

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2.500,00(duemilacinquecento) di ammenda per il Sig. Marten DE ROON;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato".

(figc.it)

