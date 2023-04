Twitter, lo sfottò con riferimento al Feyenoord di de Roon: "Quando le tue radici sono a Rotterdam e batti la Roma" (FOTO)

Un'immagine che lo ritrae in una posa fiera e sicura e la frase: "Quando le tue radici sono a Rotterdam e batti la Roma". È questo il modo in cui Marten de Roon ha deciso di celebrare su Twitter la vittoria per 3-1 della sua Atalanta contro i giallorossi. Chiaro il riferimento al Feyenoord, club che la squadra di José Mourinho ha eliminato ai quarti di finale di Europa League. De Roon, infatti, ha militato dal 2000 al 2006 nelle giovanili della formazione oggi allenata da Arne Slot, per poi passare all'altra squadra di Rotterdam, lo Sparta, dove è rimasto fino al 2012.

When your roots are in Rotterdam and you beat AS Roma. pic.twitter.com/gHVb6CTZjV — Marten de Roon (@Dirono) April 24, 2023