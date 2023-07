Boreale, Casavecchia: "Sfidare la Roma è un sogno. Ci sarà da correre, ma vogliamo fare la nostra figura" (FOTO)

Il 15 luglio alle ore 10:30 la Roma affronterà a Trigoria la Boreale nella prima amichevole della stagione 2023/24. C'è grande entusiasmo per questa partita e ai canali ufficiali del club che milita in Eccellenza ha parlato il vice capitano Leonardo Casavecchia. Ecco le sue parole: "Difficile descrivere le sensazioni che si provano se pensiamo a questa amichevole. C'è sicuramente emozione. Penso per qualsiasi giocatore, che milita nelle nostre categorie, sia un po' il sogno nel cassetto arrivare a giocare una partita del genere, a prescindere dall'importanza. Ci siamo rivisti tuti al campo un po' prima dell'inizio della preparazione proprio per arrivare in condizione proprio per questa gara speciale anche perché credo che ci sarà da correre. Ci teniamo a fare la nostra figura e a renderla allenante anche per loro. Fa strano penare che durante l'anno, chi a casa e chi allo stadio, seguiamo la Roma ed ora ci ritroviamo a giocarci contro anche se solo per un'amichevole".