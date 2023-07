Atletico Madrid: Morata convocato per la tournée

Questa mattina dalla Spagna arrivava la notizia secondo cui l'Atletico Madrid avrebbe atteso offerte per Alvaro Morata fino a stasera. E a poco dalla scadenza fissata, le 20 di sera, arriva un altro indizio sulla permanenza, almeno per il momento, dello spagnolo all'Atletico Madrid: il suo nome è infatti tra i convocati di Simeone per la tournée che vedrà impegnati i colchoneros nei prossimi giorni.