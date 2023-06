FOTO - Il primo giorno di Ndicka da calciatore della Roma

La Roma ha ufficializzato il secondo acquisto della stagione 2023/24. Tramite una nota ufficiale, infatti, la società giallorossa ha annunciato l'ingaggio di Evan Ndicka, in arrivo a parametro zero dopo l'esperienza all'Eintracht Francoforte. Il difensore ivoriano indosserà la maglia numero 5 e si è legato al club capitolino con un contratto fino al 2028.