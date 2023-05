VIDEO - La sfida di Pellegrini con lo staff: 3 punizioni dal limite, 2 gol e una traversa

Lorenzo Pellegrini scalda il piede alla vigilia di Siviglia-Roma. Durante la seduta di rifinitura che la squadra giallorossa ha svolto in mattinata a Trigoria, un membro dello staff ha accettato la sfida del numero 7 sulle punizioni. Risultato: 3 tiri piazzati da fuori area, con barriera mobile posizionata e Svilar in porta. Risultato: 2 gol, uno quello in video, e una traversa per Pellegrini. Scommessa vinta, aspettando domani.