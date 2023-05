"Con la società As Roma noi ci sentiamo regolarmente, il voto in Assemblea Capitolina è stato un passaggio molto importante e adesso si procede secondo la tabella di marcia". Cosi il sindaco di Roma Roberto Gualtieri a margine della festa in Campidoglio per la Roma Femminile a chi gli chiedeva se avesse parlato stamattina dell'iter dello Stadio con la CEO Lina Souloukou, intervenuta all'iniziativa in piazza.