Roma Femminile: tappa a Piazza di Spagna e incontro con Gualtieri per festeggiare lo scudetto. Presente la CEO Souloukou (FOTO e VIDEO)

Tappa a Piazza di Spagna, lì dove è tutto iniziato nel 2018 con la presentazione della formazione femminile giallorossa, per la Roma Femminile che in questa stagione ha vinto il primo scudetto della sua storia. Oggi la squadra di Alessandro Spugna ha incontrato anche il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, per festeggiare il titolo vinto. Presente anche la CEO giallorossa Lina Souloukou, oltre all'Assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda Alessandro Onorato e al Consiglio Comunale.

Da campionesse d’Italia, dove tutto è iniziato ??#ASRomaFemminile pic.twitter.com/NuE9FQX3W8 — AS Roma Femminile ?? (@ASRomaFemminile) May 22, 2023