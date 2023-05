Roma: il 21 luglio saranno presentate le nuove divise Adidas

Oggi Adidas ha presentato la nuova maglia della Juventus per la prossima stagione ma per conoscere definitivamente come vestirà la Roma 2023/24 bisognerà attendere ancora un po'. Più di due mesi, per l'esattezza il 21 luglio, come anticipato dal sito specializzato. Una data non casuale, nella quale si festeggia l'anniversario del club romanista, che dalla prossima stagione tornerà a vestire col marchio delle tre strisce.

Anticipazioni sono state già svelate nelle precedenti settimane, con la prima maglia che vedrà il ritorno del lupetto di Gratton, la seconda bianca, con logo classico, e la terza nera, ancora col lupetto.

(footyheadlines.com)

