FOTO - Anticipazioni sulle maglie della Roma firmate Adidas per la stagione 2023/24: Lupetto presente anche sulla terza

Cresce l'attesa dei tifosi della Roma per scoprire il design delle maglie firmate Adidas per la prossima stagione. Seppur non sia ancor arrivata l'ufficialità dell'accordo, è infatti ormai risaputo che sarà il marchio tedesco a prendere il posto di New Balance come sponsor tecnico dei giallorossi, a partire dall'annata 2023/24. Il sito specializzato ha rivelato alcune anticipazioni sulle tre maglie, svelandole in anteprima.

La prima maglia era già trapelata nei mesi scorsi, ma stavolta, al posto dello sponsor Digitalbits, c'è l'acronimo SPQR, già presente sui kit della squadra di José Mourinho negli ultimi tre match di campionato a causa della sospensione dell'azienda di criptovalute per un mancato pagamento. La divisa si ispira al kit home del club indossato nelle annate tra il 1992 e il 1994, con i tradizionali colori rosso e giallo, e presenta il Lupetto sul petto a sinistra invece del logo del club.

La seconda maglia, invece, ha un colore di base bianco sporco, con il logo Adidas e le tre strisce in nero. La caratteristica distintiva della maglia è il motivo su misura che riproduce un antico pavimento a mosaico di Roma, con l'acronimo ASR inserito nel design.

La terza maglia Adidas AS Roma 2023-24 è principalmente nera e presenta il Lupetto come la prima divisa. A caratterizzarla sono le tre strisce che dalle spalle scendono fino alle maniche, colorate di rosso, giallo e arancione, in omaggio al "kit ghiacciolo" del 1978/79.

