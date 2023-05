Mourinho: smentita la cena con Souloukou. Il tecnico è rientrato ieri alle 23 da Londra

Un incontro a cena per parlare del futuro? La notizia è rimbalzata nella serata di ieri e raccontava di come José Mourinho, insieme a un rappresentante della Gestifute, e la Ceo della Roma, Lina Souloukou, si fossero incontrati a cena, in zona Parioli, per parlare del futuro dell'allenatore.

Nulla di vero, però, secondo la smentita di Augusto Ciardi che su Twitter spiega come ieri sera, fino alle 23, il tecnico della Roma non fosse ancora nella capitale. Solo a quell'ora, infatti, Mourinho è sbarcato a Fiumicino di rientro da Londra.