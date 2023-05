Ad una settimana dalla finale di Europa League a Budapest contro il Siviglia, José Mourinho e la CEO giallorossa Lina Souloukou si sarebbero incontrati in serata in un noto ristorante in zona Parioli per parlare del futuro: è quanto fa sapere il sito sportivo. Con i due era presente anche un intermediario della scuderia dell'agente di mercato Mendes. La Roma ora sarebbe intenzionata a rinnovare il contratto del tecnico in scadenza nel 2024.

(calciomercato.com)

