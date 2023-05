FOTO - Il Comitato del 'No' allo Stadio della Roma a Pietralata raccoglie le firme tra i residenti

Mentre prosegue il lavoro della Roma e dell'amministrazione capitolina per il progetto del nuovo stadio del club giallorosso a Pietralata, il Comitato del 'No' all'impianto a Pietralata sta raccogliendo le firme tra i residenti. "Sì alla Salute, sì all'Ambiente, sì alla Riqualificazione, NO allo STADIO - si legge nel volantino per le adesioni -. Nell'area di 80 ettari, di proprietà del Comune di Roma, che comprende l'Ospedale Sandro Pertini, la Stazione Tiburtina e la Metro Quintiliani, sono previste diverse opere pubbliche e private, oltre alla creazione del Parco di Pietralata, di circa 140.000 mq. Le opere previste, che porteranno già un afflusso giornaliero di 20.000 tra studenti e lavoratori, sono: Technopole di Roma, Istat. Compus Biomedico, Studentato, Facoltà di Ingegneria, Centro di accoglienza. L'amministrazione comunale sta cedendo a privati l'area verde, già promessa e prevista, per edificare uno stadio, mai precedentemente pianificato, da 62.000 posti per una altezza di 84 mt. Preserviamo la nostra salute, l'ambiente e il nostro territorio da interessi privati e speculazioni".