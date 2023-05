'Football Festival': svelato il programma dell'evento a Singapore. Il 26 luglio il 'Mourinho derby'

La Roma svolgerà parte della propria preparazione estiva in Asia nella prossima estate, come già comunicato dal club giallorosso. Arrivano ulteriori dettagli sul "Football Festival" che ospiterà Singapore in quei giorni, con la presenza di squadre come Bayern Monaco, Leicester e Liverpool oltre a Roma e Tottenham, protagoniste il 26 luglio (calcio d'inizio alle 19.30) di quello che viene definito "il derby di Mourinho". Alla presentazione dell'evento, in rappresentanza della Roma, era presente Marco Cassetti.

Il programma del Festival del calcio di Singapore:

25 luglio

Allenamento aperto del Tottenham - 18:00

26 luglio

Tiger Cup: Tottenham-Roma - 19:30

29 luglio

Allenamento aperto del Liverpool - 20:30

30 luglio

Standard Chartered Singapore Trophy: Liverpool vs Leicester - 17:00

1 agosto

Allenamento aperto del Bayern (dettagli da confermare)

2 agosto

Singapore Trophy presentato da Audi e Standard Chartered: Liverpool vs Bayern

*Tutte le partite si giocheranno al National Stadium, Singapore Sports Hub

(straitstimes.com)

VAI ALL'ARTICOLO ORIGINALE