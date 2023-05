Bayer Leverkusen, Xabi Alonso: "Siamo l'unica tedesca in Europa, due giorni di recupero in più saranno utili in vista della Roma"

Alla vigilia della sfida contro il Colonia, il tecnico del Bayer Leverkusen, Xabi Alonso, ha parlato della questione legata all'anticipo del match al venerdì per permettere al Leverkusen di arrivare al meglio alla semifinale di Europa League contro la Roma: "Giocare di venerdì è meglio per noi. Due giorni di recupero in più saranno molto utili in vista ddella Roma. Siamo l'unica squadra tedesca rappresentata in Europa. La gente lo capisce".