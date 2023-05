Bayer Leverkusen, polemiche in Germania per l'anticipo della partita a venerdì. L'Ad del Colonia: "Meglio non andare a fondo alla questione..."

Il Bayer Leverkusen, da calendario, avrebbe dovuto giocare domenica contro il Colonia ma è stato disposto l'anticipo a venerdì sera della gara. La decisione ha provocato non poche polemiche in Germania, con le indiscrezioni che vogliono il ministro degli Interni, Herbert Reul, tra i principali fautori dell'anticipo per la fede verso il club delle aspirine.

Questo il commento dell'amministratore delegato del Colonia, Keller: "Non vogliamo andare a fondo alla vicenda altrimenti potremmo perdere fiducia nell’integrità della competizione". Stizzita la replica del portavoce del ministro Reul: "Non ha deciso nulla sul caso, ma ha solo chiesto alla polizia un esame benevolo, come in casi simili con altri club, tra l’altro".

(Bild)