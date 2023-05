5 eventi che hanno caratterizzato il 2022: dalla crisi economica alla guerra in Ucraina

Un anno importante, il 2022, sia dal punto di vista politico che sociale. Vediamo quali sono gli eventi che hanno caratterizzato quest’anno appena passato e che hanno cambiato l’assetto del mondo.

Il 2022 è stato un anno molto importante, sia dal punto di vista economico, politico e sociale. L’anno delle riaperture, post Covid, l’anno in cui il mondo si è trovato ad affrontare una crisi economica ma anche una guerra, quella tra Russia e Ucraina. Vediamo 5 eventi che hanno caratterizzato l’anno appena trascorso, un anno in cui abbiamo, certamente, cercato di tornare, nel migliore dei modi possibili, alle nostre vite dopo aver passato un paio di anni in pandemia, con tutte le restrizioni del caso.

1. La crisi economica post pandemia

La pandemia, con relativo lockdown, ha creato danni ingenti con tante perdite in vite umane ma anche un rallentamento evidente dell'economia. La crisi, che è sopraggiunta dopo tutti gli aiuti dati a imprese e singoli cittadini, dura ancora oggi.

2. La guerra tra Russia e Ucraina

La guerra tra Russia e Ucraina continua ancora adesso con una difesa strenua da parte del popolo offeso contro la corazzata ex sovietica. Tanti attentati, bombe, persone che hanno abbandonato le proprie famiglie, tanti morti e tanti disagi in Europa con relativo aumento dei prezzi del gas e della luce. Un dramma, quindi, che esce fuori dai confini nazionali e diventa mondiale, con relativo embargo per la Russia e per Putin, considerato da tutti un vero e proprio dittatore. La guerra, come abbiamo visto, continua ancora ora con 8 milioni di sfollati in giro per il mondo che sono scappati dall’orrore di un conflitto che nessuno avrebbe voluto, il più sanguinoso in Europa dopo la Seconda Guerra Mondiale.

3. Muore la Regina Elisabetta II

Altro evento politico di grande importanza è la scomparsa della Regina Elisabetta, morte che coglie di sorpresa, nonostante l’età, gli inglesi e il mondo intero. Qualche giorno prima, infatti, la Regina aveva brillantemente superato una serie di controlli relativi alla sua salute. Grande cordoglio da parte di sovrani e presidenti e subitanea nomina a re per il figlio Carlo che, a distanza di qualche mese, non è stato ancora incoronato. Si attende, per maggio, l’incoronazione con ben 3 giorni di festeggiamenti e tanti capi di stato da tutto il mondo, specie dal Commonwealth, ancora oggi una delle più grandi potenze economiche dai tempi del colonialismo.

4. Giorgia Meloni primo Presidente del Consiglio donna

Giorgia Meloni, con la vittoria della destra alle ultime elezioni, diventa il primo Presidente del Consiglio in Italia donna, un evento atteso negli ultimi anni e che non si era mai verificato fino a questo momento. Abbiamo avuto sì donne molto importanti in politica, da Tina Anselmi a Nilde Iotti passando per Irene Pivetti ma nessuna era mai arrivata alla seconda carica dello Stato. La Meloni , leader di Fratelli d’Italia, è stata un’agguerrita controparte durante l’ultimo governo Draghi ed è al primo posto nelle classifiche di gradimento nel nostro Paese. Alleata con Lega e Forza Italia, ha davanti ancora 5 anni di governo, sempre che non ci siano elezioni anticipate o che accada altro nel frattempo.

5. Elon Musk compra Twitter

Elon Musk non vuole solo arrivare nello spazio, vuole entrare a gamba tesa nel mondo dei social. Proprio per questa ragione ha comprato, nel 2022, a 44 miliardi di dollari Twitter, terzo social per iscritti negli USA. Non sono mancate le polemiche, con tanto di spunta verificata a pagamento per tutti coloro che si abboneranno a Twitter nei prossimi mesi. Musk, poi, tra le prime cose, ha riattivato il profilo a Donald Trump che era stato bannato a vita per alcuni tweet parecchio fraintendibili, e si è inimicato un gran numero di persone con alcune uscite piuttosto controverse, degne del suo personaggio sui generis.