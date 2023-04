Totti: "Incontro con Spalletti? Adesso ha cose più importanti, deve vincere lo scudetto"

Domani sera, martedì 25 aprile, andrà in onda in prima serata su Italia 1 il servizio de "Le Iene" in cui l'inviato del programma, Filippo Roma, strappa a Francesco Totti e Luciano Spalletti la promessa di un incontro pacificatore, dopo lo scontro del 2017. L'inviato aveva incontrato Spalletti in occasione del Premio Bearzot ed ha anche intercettato l'ex capitano della Roma in moto per le strade della capitale. Tra una battuta e l’altra Totti: "Adesso ha cose più importanti, deve vincere uno scudetto".

(agenziagiornalisticaopinione.it)

