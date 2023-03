Spalletti: "Le parole di Totti mi hanno fatto piacere. L'incontro? Si farà sicuramente"

Luciano Spalletti e Francesco Totti sembrano vicini alla riappacificazione. Intervistato dal giornalista de Le Iene Filippo Roma a margine del Premio Bearzot, all'allenatore del Napoli è stato proposto un incontro con il Capitano per chiarirsi definitivamente. L'ex numero 10 aveva già aperto a questa possibilità e ora è arrivata la conferma anche dall'allenatore: "Sono stato contento delle sue parole, questa cosa si farà sicuramente. Il luogo e il momento li scelga lei". Quando però il giornalista ha proposto come luogo "Roma?", Spalletti non ha risposto.