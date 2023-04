Il connubio tra calcio e criptovalute: ecco cosa sono i fan token e come funzionano

Il mondo delle criptovalute è in continua evoluzione. Le proprietà di Bitcoin ed Ethereum hanno evidenziato come questi asset siano più di un asset speculativo. Tuttavia, esistono anche criptovalute che hanno funzioni diverse. Ad esempio, guardando al valore di Dogecoin si può notare come anche una memecoin può avere presa sul pubblico per il semplice fatto che rappresenta l’appartenenza ad una comunità.

Esistono però altri casi d’uso interessanti per le criptovalute. In questo articolo parleremo dei fan token, ovvero delle speciali criptovalute legate alle squadre di calcio.

Questi token stanno diventando sempre più popolari in quanto offrono ai tifosi la possibilità di partecipare attivamente alla vita del club, dando loro voce in capitolo su decisioni importanti e offrendo particolari privilegi.

Innanzitutto, coloro che detengono i token della propria squadra del cuore hanno solitamente particolari vantaggi, come sconti sui biglietti delle partite o accesso a zone riservate dello stadio come l’area spogliatoi.

Tuttavia, i fan token possono avere anche utilizzi più particolari o finanziare progetti specifici del club, come la costruzione di un nuovo stadio o il design del bus ufficiale. Questo crea un legame ancora più forte tra i tifosi e la squadra, poiché i tifosi possono vedere direttamente il loro contributo alla crescita e al successo del club.

Bisogna notare che esistono vantaggi anche per la squadra stessa. Infatti, i token permettono di generare entrate supplementari per il club, poiché si possono incentivare i fan ad acquistare biglietti o il merchandising della squadra.

Come è evidente, anche in questo caso assistiamo ad una innovazione portata dalle criptovalute perché molte di queste possibilità erano semplicemente impensabili fino ad un decennio fa.

Come funzionano i fan token

In genere, i token legati alle squadre di calcio vengono emessi sulla blockchain di una criptovaluta e possono essere acquistati dagli utenti tramite una piattaforma di scambio specifica. Moltissimi token legati a squadre di calcio possono essere acquistati su Binance, o persino in alcuni protocolli DeFi. Ogni token può poi essere scambiato in base al suo valore di mercato.

Ad oggi, alcune tra le squadre più importanti e blasonate al mondo hanno emesso il loro token. Ecco alcuni esempi:

Roma (ASR)

Juventus (JUV)

Paris Saint-Germain (PSG)

Manchester City (CITY)

Milan (ACM)

Barcelona (BAR)

Galatasaray (GAL)

Atlético de Madrid (ATM)

Lazio (LAZIO)

Tuttavia, è importante notare che i token delle squadre di calcio sono ancora un'area relativamente nuova e in via di sviluppo perchè la regolamentazione in questo settore è ancora incerta.

Innanzitutto, non c'è ancora un quadro regolamentare chiaro su come classificare questi token. Inoltre, ci sono preoccupazioni sulla trasparenza e l'equità dei processi decisionali. Come spiegato in precedenza, i tifosi che acquistano i token hanno il diritto di voto su alcune decisioni importanti del club, ma ci sono dubbi su come questi processi siano effettivamente gestiti e su come vengano garantite equità e trasparenza.

Nonostante ciò, sembra chiaro che questi token avranno un ruolo sempre più importante nel mondo del calcio. Come elaborato in questo articolo, questi token rappresentano una nuova opportunità per i tifosi di essere coinvolti in modo più diretto nella vita del club e per le squadre di calcio di generare entrate supplementari e coinvolgere ulteriormente i propri tifosi. Pertanto, è ragionevole aspettarsi che il loro utilizzo e la relativa utilità andrà crescendo con il passare del tempo.

Disclaimer: Questo articolo è stato scritto a scopo informativo e non rappresenta un consiglio finanziario o di investimento. Si consiglia di consultare un consulente finanziario professionale prima di prendere decisioni di investimento.