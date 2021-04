Come è cambiato lo scenario delle criptovalute in termini di investimenti online

Per quanto riguarda il campo finanziario volto agli investimenti è un fatto assodato che criptovalute e Bitcoin siano passati attraverso una fase di studio e di diffidenza, fino a essere riconosciuti come valido strumento per muoversi in un settore così mutevole e complesso. In effetti ci sono voluti circa dieci anni perché le criptovalute conquistassero in modo definitivo lo scenario degli investimenti online, fino a balzare agli onori della cronaca grazie agli endorsement di realtà piuttosto tradizionali e di stampo conservatore come le banche internazionali e il circuito Visa. Eppure il momento per le criptovalute è arrivando, confermando le tesi e le dichiarazioni di trader esperti, broker e analisti finanziari, i quali affermavano già due anni fa come questo sarebbe stato il momento favorevole per un importante investimento e acquisto di Bitcoin. Fermo restando che il 2022 dovrebbe essere l’anno di massima espansione per questo tipo di prodotto, oggi investire e puntare sulle criptovalute è il leitmotiv di chi si muove e orbita nel campo del trading online e degli investimenti ad alto rischio.

In effetti oggi puntare sul Bitcoin non è nemmeno così rischioso come alcuni possono sostenere, in quanto i feedback e le valutazioni positive da parte di chi fino a qualche anno fa aveva accolto con scetticismo questo nuovo modo di fare business, è il miglior biglietto da visita possibile per le criptovalute, che devono ancora essere sdoganate e conosciute tra gli investitori più restii al vento del cambiamento. Eppure la stessa cosa poteva dirsi fino a cinque anni fa per i titoli che appartenevano al Nasdaq, per molti una bolla speculativa che prima o poi sarebbe esplosa, ma in realtà uno degli investimenti più sicuri e collaudati, per chi avesse dimestichezza con il settore dei tecnologici.

Lo stesso poteva dirsi fino a qualche decennio precedente per i farmaceutici e per altre azioni e leve finanziarie che prima non erano conosciute o di cui si parlava in pochi. Proprio per questo motivo il 2021 sembra essere l’anno di svolta per quello che riguarda le criptovalute. Le persone oggi interessate possono farsi la loro idea leggendo una recensione coinbase che ci mostra la strada possibile da seguire attraverso un percorso di investimento in Bitcoin, criptovalute e più in generale operando nel circuito del trading online. Il trading online, al pari di questi nuovi e duttili elementi di investimento, è il contesto attraverso cui bisogna operare per eseguire i nostri movimenti, seguendo le dritte di analisti finanziari, broker esperti che ci mostreranno il modo per eseguire il nostro investimento.

Si tratta di un sistema efficace, che calcola al meglio i rischi, in termini di investimenti online, per chi desidera conoscere il sistema del trading.

Oggi il servizio di Coinbase è attivo in più di cento stati, con una piattaforma già di utilizzo per almeno trenta milioni di utenti sparsi nel mondo. Dagli Stati Uniti si passa quindi all’Europa, anche se per i Bitcoin i cenni storici ci indicano come tutto sia partito dall’Asia, fino a conquistare il mondo finanziario, dopo un percorso di crescita e di espansione durato circa dieci anni. Aspetti che sono alla base quando si effettua un cambiamento epocale, come quello che connette e collega la realtà delle criptovalute. Così tra i pro e i contro, possiamo vedere come le leve finanziarie e gli investimenti effettuati con il trading online stiano già ottenendo buoni riscontri e producendo profitto per gli investitori e per i broker che trattano questo tipo di prodotti.