Gran Galà del Calcio ADICOSP, Giannini: "Pellegrini? Un periodo di appannamento capita a tutti. Mourinho perfetto per la Roma"

TV PLAY - Al Radisson Blu GHR Hotel a Roma va in scena l'edizione del 2023 del Gran Galà del Calcio, organizzato dall'ADICOSP. All'evento, dove sono stati premiati anche Cristian Volpato, Alberto De Rossi e Vincenzo Vergine, è presente la leggenda della Roma Giuseppe Giannini. L'ex capitano giallorosso ha ricevuto il Premio Rabona Mobile - “Miglior Goal Vintage” e successivamente ha rilasciato alcune dichiarazioni. Queste le sue parole.

Pellegrini?

"Pellegrini è un ragazzo preparato, serio e ha grandi qualità tecniche. Un periodo di appannamento ci può stare, capita a tutti. Quello che conta è che l’ambiente continui a sostenerlo. Contro l’Udinese Lorenzo ha saputo rispondere sul campo alle critiche ricevute. Se per lui è meglio non avere Dybala al suo fianco? Non credo a questa ipotesi, anzi. E’ sempre meglio avere vicino un campione come l’argentino: i grandi giocatori si intendono sempre in campo".

Roma-Feyenoord?

"È una gara fondamentale per l’intera stagione. Si tratta della classica partita in cui Mourinho esprime il meglio di sé. I tifosi sapranno essere presenti, mi aspetto la stessa squadra vista con l’Udinese. Sarà una Roma concentrata, determinata e aggressiva e che sarà spinta da un pubblico eccezionale. Giovedì sera ci saranno 70 mila giocatori pronti a ribaltare la sconfitta dell’andata".

Mourinho?

"Credo che Mourinho sia l’allenatore perfetto per questa squadra e questa piazza. Lui è un vincente, ha un carisma eccezionale e credo si sia accorto di lavorare in un ambiente particolare, fuori dagli schemi, forse unico. Non dipende da me la sua permanenza ma ci sono tutte le condizioni perché lui rimanga anche nella prossima stagione".

