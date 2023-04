Gran Galà del Calcio ADICOSP, Volpato eletto miglior Under 19. L'attaccante: "Emozionante segnare sotto la Curva Sud. I tifosi della Roma sono speciali"

Al Radisson Blu GHR Hotel a Roma va in scena l'edizione del 2023 del Gran Galà del Calcio, organizzato dall'ADICOSP. Tra le varie personalità premiate, hanno ricevuto dei riconoscimenti anche l'attaccante della Roma Cristian Volpato (miglior Under 19), Alberto De Rossi (miglior allenatore del settore giovanile) e Vincenzo Vergine (miglior responsabile del settore giovanile). Volpato ha rilasciato alcune dichiarazioni durante l'evento: "Questo è un premio importante per me. Il primo gol sotto la Curva Sud? È stato emozionante, i tifosi della Roma sono speciali".