FOTO - Digitalbits non paga: la Roma toglie il logo dello sponsor anche dal sito ufficiale

Il rapporto tra la Roma e Digitalbits sembra essere sempre più incrinato. Nella giornata di ieri la società giallorossa aveva preso la decisione di sospendere la presenza dello sponsor sulla maglia della prima squadra a causa del mancato pagamento di una tranche prevista nell'accordo. Oggi la Lega Serie A ha concesso alla Roma la possibilità di inserire la scritta 'SPQR' sulla maglia al posto dello sponsor Digitalbits in vista del match contro il Milan, ma le novità non sono finite. Il club, infatti, ha deciso di rimuovere il logo del brand di cryptovalute anche dal sito ufficiale, tanto da non farlo comparire né tra i Main Global Partners né tra i Premium Partners.