Al Nassr: Garcia lascia il club di comune accordo

Termina l'avventura di Rudi Garcia alla guida dell'Al Nassr. L'ex allenatore della Roma lascia il club saudita di comune accordo, come annunciato dalla società con una nota su Twitter: "Al Nassr annuncia che l'allenatore Rudi Garcia ha lasciato il club di comune accordo. Il consiglio e tutti all'Al Nassr ringraziano Rudi e il suo staff per il loro lavoro negli ultimi 8 mesi".

Nei giorni scorsi, inoltre, erano circolate indiscrezioni in merito ad un possibile interesse per l'attuale tecnico giallorosso, José Mourinho, proprio in caso di addio di Garcia.





AlNassr can announce that Head Coach Rudi Garcia has left the Club by mutual agreement.

The board and everyone at AlNassr would like to thank Rudi and his staff for their dedicated work during the past 8 months. pic.twitter.com/6wx6p68f6N

— AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) April 13, 2023