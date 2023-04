Al Nassr: Garcia verso l'esonero. Dalla Spagna: è Mourinho il grande obiettivo, pronto biennale da 100 milioni

Rudi Garcia verso l'esonero. In realtà, in attesa dell'ufficialità, secondo il quotidiano spagnolo, il tecnico francese può già considerarsi l'ex allenatore dell'Al Nassr, club saudita dove milita Cristiano Ronaldo. A provocare il divorzio una presunta lite con la squadra negli spogliatoi, a conferma della mancanza di feeling tra l'ex Roma e i giocatori.

Secondo Marca, Garcia pagherebbe anche i risultati deludenti di CR7 e compagni, in campionato secondi a -3 dall'Al Ittihad e fuori dalla coppa araba. Il francese la scorsa estate ha preso il posto di Miguel Angel Russo alla guida dell'Al Nassr.

La notizia della fine dell'avventura di Rudi Garcia all'Al Nassr rimbalza da un media all'altro spagnolo. Ma c'è di più, perché secondo le indiscrezioni raccolte dal quotidiano, il club saudita avrebbe già individuato il possibile sostituto a cui affidare la guida della squadra: si tratta di

Si sottolinea, comunque, che il portoghese ha già detto in passato che intende restare sulla panchina del club giallorosso, impegnato nella lotta Champions in campionato e nei quarti di finale di Europa League. In Arabia Saudita lo special one ritroverebbe Cristiano Ronaldo, connazionale con cui ha lavorato e vinto al Real Madrid.

