Agbonlahor: "Il ritorno di Mourinho al Chelsea? Sarebbe sciocco. Per me dopo la Roma allenerà una nazionale"

FOOTBALL INSIDER - Gabriel Agbonlahor, ex attaccante e leggenda dell'Aston Villa, ha rilasciato un'intervista in esclusiva al portale britannico. Tra i vari temi trattati si è soffermato anche sul possibile ritorno di José Mourinho sulla panchina del Chelsea. Ecco le sue dichiarazioni: "Penso che sarebbe davvero sciocco riportarlo indietro una terza volta. Semplicemente non ha senso per il progetto del Chelsea. Per me il prossimo allenatore deve essere uno tra Nagelsmann e Luis Enrique. Non vedo il ritorno di Mourinho in Premier League. Dopo la Roma penso che proverà ad allenare una nazionale e questo potrebbe andar bene per lui. Non credo che Mourinho possa più essere un'opzione per il Chelsea".

VAI ALL'INTERVISTA ORIGINALE