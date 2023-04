Calciomercato Roma, dalla Spagna: Mourinho in lizza per la panchina del Chelsea, contatti con i Blues

Nella discussione sul futuro di José Mourinho si inserisce anche l'interesse del Chelsea. Dopo l'addio di Potter, la guida tecnica del club inglese è stata affidata a Bruno Saltor ma sarà Frank Lampard a traghettare la squadra fino al termine della stagione.

Nel frattempo, però, la proprietà dei Blues lavora alla ricerca dell'allenatore per la prossima stagione: secondo il sito spagnolo, oltre alle opzioni Nagelsmann e Luis Enrique, ci sarebbero anche Nuno Espirito Santo e proprio José Mourinho. Il Chelsea, infatti, avrebbe contattato l'attuale tecnico giallorosso, che già in passato in due occasioni ha allenato il club di Londra.

(relevo.com)

