Roma-Juventus, Ettore Viola: "Questa partita è il motivo per cui mio padre è entrato nel mondo del calcio"

Come Rosella Sensi, anche Ettore Viola, figlio dell’ex presidente giallorosso Dino Viola, ha parlato in visa di Roma–Juventus, match in programma oggi alle 20.45: "Per la famiglia Viola è assolutamente iconico: mio padre è entrato nel mondo del calcio proprio per rivaleggiare con la Juventus, in realtà la Fiat, con orgoglio e soddisfazione, e per me figlio è esattamente la stessa cosa. Mio padre rivaleggiava con la Fiat per motivi suoi, di industria meccanica, e io e tutta la famiglia ci siamo accodati: i nostri avversari erano gli Agnelli e qualche volta Boniperti da direttore generale e ad. Ma papà diceva sempre ‘Giampiero è una persona garbata, ma io mi confronto con l’Avvocato'”.

E sulla squalifica di Mourinho ha aggiunto: “Sono contento che l’abbiano sospesa, così ci metterà più grinta del normale. Le due squadre hanno ambedue grande voglia di ripresa, la Juventus per i famosi 15 punti, la Roma si deve rifare dopo la Cremonese. Lo stadio sarà entusiasmante. Io me la vedo a casa, tranquillamente e come pare a me . Da solo sono libero di esprimermi come voglio, senza essere condizionato dallo stadio”.

(adkkronos)