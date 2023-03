L’ex presidente della Roma, Rosella Sensi, ha parlato in vista del match cdi questa sera alle 20.45 contro la Juventus in casa. Le sue parole: “Sono scaramantica, a questa partita tengo tanto e non dico una parola. La vedrò a casa in famiglia e con qualche amico . Insomma farò quello che faccio sempre quando gioca la Roma”.

(adnkronos)