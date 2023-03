Caso Plusvalenze, la FIGC consegna la 'seconda carta Covisoc' a Cherubini e Paratici: la Juventus non è citata

La Federcalcio - secondo quanto appreso dall'agenzia di stampa - ha appena trasmesso ai legali dei dirigenti Federico Cherubini e Fabio Paratici, coinvolti nell'inchiesta plusvalenze-Juventus, la cosiddetta 'seconda carta' degli aggiornamenti tra Covisoc e Procura Federale richiesta dagli avvocati dei due.

(ANSA)

Come riporta il sito del quotidiano, neanche in questo documento la Juventus è citata poiché si parla di "situazioni gestionali che meritano un attento monitoraggio" in vista di "potenziali iniziative istituzionali".

(gazzetta.it)

